Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư QL 51 khắc phục tình trạng xuống cấp

Bộ Giao thông -Vận tải yêu cầu CTCP đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khẩn trương rà soát, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt đường, thiếu hệ thống thoát nước, luôn bị ngập úng khi trời mưa... Cũng trên tuyến đường này, các giao lộ không được bố trí làn xe rẽ phải nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do tình trạng giao cắt giữa xe container rẽ phải và xe máy đi thẳng gây bức xúc trong nhân dân.

Bộ Giao thông -Vận tải yêu cầu CTCP đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khẩn trương rà soát, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt đường, thiếu hệ thống thoát nước, luôn bị ngập úng khi trời mưa... Cũng trên tuyến đường này, các giao lộ không được bố trí làn xe rẽ phải nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do tình trạng giao cắt giữa xe container rẽ phải và xe máy đi thẳng gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Lầu, Thường trực Ban an toàn giao thông huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu nói: “Nói chung hiện nay, các điểm mở từ các khu công nghiệp ra đều có nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn. Đường này ở trong ra các xe container có tải trọng lớn khi mà rẽ phải sẽ lấn sang làn 2 bánh, do đó thời gian vừa qua 1 số tai nạn giao thông do xe container từ trong đó ra lấy không hết”.