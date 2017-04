Cận cảnh: Dự án kênh tiêu nước 750 tỷ đồng chưa hoàn thành đã hư hỏng

Kênh tiêu Châu Bình (thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng) với chiều dài hơn 10km được đầu tư có tổng kinh phí 750 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động có chức năng đảm bảo tiêu thoát lũ vùng trung tâm thị tứ xã Châu Bình, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An đồng thời cấp nước và tạo nguồn cấp nước cho hơn 180ha nông nghiệp và nước sinh hoạt, chăn nuôi cho người dân nơi đây và vùng phụ cận. Sau hơn 2 năm rầm rộ thi công, hệ thống kênh tiêu này đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công trình. Tuy nhiên, đến nay mặc dù chưa được bàn giao nhưng kênh tiêu này có hiện tượng sụt lún nghiêm trọng. Trên toàn tuyến không khó để bắt gặp những hình ảnh sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng của dự án được đầu tư đến 750 tỷ đồng. Phần kè của con kênh bị sụt lún, có thể bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Lớp đất phía trên có thể tràn xuống phá sập phần kè của con kênh. Một vị trí khác bị sạt lở nghiêm trọng. Không những thế nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời toàn tuyến kênh có thể bị hư hỏng hoàn toàn. Một số hạng mục công trình bị “tàn phá”, không thể sử dụng. Phần đất mái kênh bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay gần chân cầu bắc qua kênh xảy ra hiện tượng sạt lở với diện rộng có nguy cơ ảnh hưởng đến mố cầu, khối lượng bê tông rãnh dọc, ngang gia cố mái, cống tiêu nước, gia cố cầu bị hư hỏng nặng. Phần chân cầu bắc qua con kênh cũng đã xuất hiện hiện tượng xuống cấp, hư hỏng. Tình trạng sạt lở tại hệ thống kênh này bắt đầu từ tháng 4/2016, đến mùa mưa bão thì sạt lở nặng, hiện này thì sụt lún gần như toàn tuyến, nhưng hơn một năm nay chưa thấy khắc phục. Nguyên nhân sạt lở, sụt lún theo Ban QLDA Bản Mồng (Chủ đầu tư) là một phần do nước chảy xuyên lòng đất, một phần do nước mưa lũ chảy trên vùng đồi núi đã gây nên tình trạng đó. Ban quản lý dự án Bản Mồng đã báo cáo toàn bộ sự việc lên UBND tỉnh Nghệ An và Bộ NN& PTNT để tìm phương án xử lý, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa đưa ra được phương án khắc phục.

Kênh tiêu Châu Bình (thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng) với chiều dài hơn 10km được đầu tư có tổng kinh phí 750 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động có chức năng đảm bảo tiêu thoát lũ vùng trung tâm thị tứ xã Châu Bình, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An đồng thời cấp nước và tạo nguồn cấp nước cho hơn 180ha nông nghiệp và nước sinh hoạt, chăn nuôi cho người dân nơi đây và vùng phụ cận. Sau hơn 2 năm rầm rộ thi công, hệ thống kênh tiêu này đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công trình. Tuy nhiên, đến nay mặc dù chưa được bàn giao nhưng kênh tiêu này có hiện tượng sụt lún nghiêm trọng. Trên toàn tuyến không khó để bắt gặp những hình ảnh sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng của dự án được đầu tư đến 750 tỷ đồng. Phần kè của con kênh bị sụt lún, có thể bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Lớp đất phía trên có thể tràn xuống phá sập phần kè của con kênh. Một vị trí khác bị sạt lở nghiêm trọng. Không những thế nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời toàn tuyến kênh có thể bị hư hỏng hoàn toàn. Một số hạng mục công trình bị “tàn phá”, không thể sử dụng. Phần đất mái kênh bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay gần chân cầu bắc qua kênh xảy ra hiện tượng sạt lở với diện rộng có nguy cơ ảnh hưởng đến mố cầu, khối lượng bê tông rãnh dọc, ngang gia cố mái, cống tiêu nước, gia cố cầu bị hư hỏng nặng. Phần chân cầu bắc qua con kênh cũng đã xuất hiện hiện tượng xuống cấp, hư hỏng. Tình trạng sạt lở tại hệ thống kênh này bắt đầu từ tháng 4/2016, đến mùa mưa bão thì sạt lở nặng, hiện này thì sụt lún gần như toàn tuyến, nhưng hơn một năm nay chưa thấy khắc phục. Nguyên nhân sạt lở, sụt lún theo Ban QLDA Bản Mồng (Chủ đầu tư) là một phần do nước chảy xuyên lòng đất, một phần do nước mưa lũ chảy trên vùng đồi núi đã gây nên tình trạng đó. Ban quản lý dự án Bản Mồng đã báo cáo toàn bộ sự việc lên UBND tỉnh Nghệ An và Bộ NN& PTNT để tìm phương án xử lý, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa đưa ra được phương án khắc phục.