Căn nhà khóa trái cửa bỗng dưng bốc cháy dữ dội

Chiều 7/1, thông tin từ Ban công an xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà, thiêu rụi nhiều tài sản trong gia đình. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Căn nhà của gia đình ông Cần, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Theo đó, vào khoảng 9h cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ trong căn nhà khóa trái cửa của gia đình ông Hồ Trung Cần (SN 1967, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Thuận).

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng phá cửa, dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để để dập lửa, đồng thời báo sự việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Quỳnh Thuận và lực lượng phòng cháy, chữa cháy Nghệ An đã có mặt tại hiện trường. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa trong nhà đã được dập tắt.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng như xe máy, tủ lạnh, mái nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có ai nên không thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.