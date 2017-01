Căn nhà phát hỏa khi cha mẹ vắng nhà, bé trai 5 tuổi tử vong

Trưa 8/1, ông Thái Mã Thành- Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy thương tâm khiến một bé trai 5 tuổi tử vong. Hiện trường vụ cháy thương tâm.

Trước đó, sáng ngày 7/1, vợ chồng anh Vũ Văn Tr. (ngụ huyện Vĩnh Cửu) đi làm sớm, con trai tên Vũ Huy H. còn nằm ngủ một mình ở nhà.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, căn nhà của gia đình anh Tr. bất ngờ bốc cháy dữ dội. Căn nhà tạm làm bằng tôn và lợp lá nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Thấy nhà cháy, người dân xung quanh đã dùng nước để chữa cháy. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thì mọi người hoảng hốt, phát hiện bé H. (5 tuổi, con của anh Tr.) đã tử vong bên trong.