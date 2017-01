Cảnh sát biển thu giữ hơn 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Vào lúc 10h ngày 14/1, trên Vùng biển Quảng Bình, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện một tàu vận tải có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu vận tải mang biển hiệu: Việt Hưng 28 (QN 8096) đang vận chuyển khoảng 1.000 tấn than cám, trên tàu có 8 thuyền viên.

Ông Bùi Xuân Trường quê ở Tam Nông, tỉnh Phú Thọ làm thuyền trưởng và đại diện tàu. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số than vừa nêu.

Hiện Cụm Trinh sát số 1 đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật./.

