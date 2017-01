Cắt bỏ khối u "khổng lồ" trong người một bệnh nhân đặc biệt

Ngày 6/1, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, cùng ngày, Bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối có kích thước rất lớn từ tử cung của một bệnh nhân nữ. Đây là một bệnh nhân hiếm gặp với cơ thể bị dị tật, nên cấu trúc giải phẫu không bình thường khiến cho các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Chị Tâm sau khi được phẫu thuật

Trước đó, bệnh nhân Hồ Thị Tâm (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau thắt ở vùng bụng dưới. Theo người nhà cho biết, chị Tâm từ khi sinh ra đã không may bị dị tật, cơ thể không được bình thường, các khớp xương thường co cứng, đau, đi lại vận động rất khó khăn.

Cách đây hơn 3 năm, chị không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào sự chăm sóc của người thân trong gia đình. Gần đây, chị liên tục bị đau ở vùng bụng dưới, dùng tay sờ thì thấy có vật cứng. Gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thăm khám. Tại đây sau khi làm các xét nghiệm, chụp cộng hưởng từ … các bác sĩ chẩn đoán chị Tâm có khối u vùng tiểu khung có kích thước rất lớn.

Sau khi hội chẩn, do xương sống, phế quản bị dị dạng nên cấu trúc giải phẫu không bình thường. Các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp gây mê ngược dòng. “Phần khối u rất lớn, trên nền cơ thể bệnh nhân lại yếu, biến dạng, tư thế phẫu thuật cũng không được chuẩn nên quá trình phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn”, thạc sỹ Vũ Đình Giáp, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chia sẻ.

Sau khoảng 2h phẫu thuật, kíp mổ đã cắt bỏ thành công khối u. Khi được đưa ra ngoài, khối u có kích thước 23 x 20cm, nặng khoảng 2,5kg. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện.

Được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Tâm rất khó khăn, chị sống với bố mẹ đã ngoài 70 tuổi. Hàng ngày, do không thể đi lại nên mọi sinh hoạt đều nhờ vào bố mẹ già chăm sóc./.