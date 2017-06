Chạy cắt ngang đầu xe tải, 2 mẹ con thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 trưa 27/6 trên đường ĐT 743 đoạn qua KP 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 51C-596.46 chạy trên đường ĐT 743 theo hướng đi về ngã tư 550. Khi vừa đến khu vực cách vòng xoay An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xe này bất ngờ đâm trúng chiếc xe máy mang BKS: 61T2-6381 do một người đàn ông ngoài 30 tuổi điều khiển chở theo người mẹ (khoảng ngoài 60 tuổi) đang băng ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm khiến cả 2 người ngã xuống đường, chiếc xe máy lọt vào gầm xe tải và đẩy đi một đoạn ngắn. Người con trai bị húc văng ra ngoài bị thương, riêng người mẹ không may bị bánh xe tải cán trúng người.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người mẹ được tài xế và người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, xe máy của 2 nạn nhân hư hỏng nặng, nằm dưới gầm xe tải, cả 2 phương tiện nằm trên làn xe ô tô.

Theo tài xế xe tải, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe máy băng qua đường đã chạy cắt ngang đầu xe tải nên tài xế không kịp xử lý dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến gần 12h trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy mới được giải quyết xong./.

