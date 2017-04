Cháy siêu thị thương mại miền Tây ở Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 2 của siêu thị, các nhân viên đã dùng bình cứu hoả để dập lửa nhưng không có tác dụng do ngọn lửa lan ra quá nhanh.

Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Ngọc Lặc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ và các phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai phương án khống chế ngọn lửa. Do vụ cháy xảy ra vào sáng sớm, siêu thị không có người nên rất may không có ai bị thương.