Công an xã nhận tiền “bồi dưỡng” của các quán mãi dâm trá hình

Từ trước đến nay, bãi biển Hòn Câu, thuộc địa bàn xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An luôn là điểm nhức nhối của tệ nạn xã hội mãi dâm. Tại đây có nhiều hàng quán kinh doanh trá hình phía trong luôn cung cấp các dịch vụ mãi dâm khi khách có nhu cầu. Bãi biển Hòn Câu nơi luôn nhức nhối về tệ nạn mãi dâm.

Mặc dù cơ quan chức năng đã rất nhiều đợt truy quét, cấm kinh doanh nhưng đây vẫn là một tụ điểm có rất đông đảo quán dịch vụ nhạy cảm được mọc lên. Theo thống kê của xã Diễn Hải thì tại bãi biển có 142 quán kinh doanh dịch vụ.

Các hộ kinh doanh tại đây đã thống nhất mỗi tháng sẽ đóng góp tự nguyện mỗi một phần tiền tùy tâm để “bồi dưỡng” tiền nước, xăng xe, trực đêm cho công an xã. Số tiền này đều được cán bộ ban công an xã ghi chép đầy đủ dùng để chi tiêu.

Ông Phan Văn Thuyên - Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết vào khoảng tháng 3/2016 xã bắt đầu phát hiện Ban công an xã nhận số tiền 7,6 triệu tiền “bồi dưỡng” của bà con, xã đã yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, đến tháng 7/2017 có đơn thư tố cáo ông Đậu Quang Hòa – Trưởng công an xã về việc chỉ đạo nhận tiền “bồi dưỡng”.

Ngay sau đó ban kiểm tra vào cuộc phát hiện từ tháng 1 đến tháng 6/2016 Công an xã Diễn Hải đã nhận 56,4 triệu đồng tiền “bồi dưỡng” từ các hộ dân. Theo lực lượng công an viên xã thì được sự nhất trí của Trưởng công an xã, phó công an xã đã trực tiếp nhận tiền “bồi dưỡng” của các tổ, chi bồi dưỡng cho hoạt động của ngành công an.

Số tiền sau khi nhận của các hộ kinh doanh được chi cho trực đêm, công việc, số dư còn lại chia cho 6 người (gồm 1 trưởng, 2 phó, 3 công an viên thường trực).

Theo kết luận số 01 ngày 12/9/2016 của UBND xã Diễn Hải nêu rõ, việc ông Đậu Quang Hòa đạo cấp dưới nhận tiền “bồi dưỡng” của các hộ kinh doanh tại bãi biển Hòn Câu là trái quy định. Đơn tố cáo ông Đậu Quang Hòa ra 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) với số tiền hơn 25 triệu đồng, về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là không đúng thẩm quyền của Trưởng công an xã và chủ tịch xã.

Kết luận này cũng chỉ rõ, ông Đậu Quang Hòa thu số tiền 7,2 triệu đồng trong việc đăng lý tạm trú; thu 10 triệu đồng trong việc làm CMND là sai quy định. Cụ thể, ông Hòa chỉ đạo thu cấp giấy tạm trú cho các hộ kinh doanh Hòn Câu với số tiền 50 ngàn đồng/nhân viên cho 144 người, tổng số tiền 7,2 triệu đồng.

Với hành vi vi phạm nêu trên, ông Đậu Quang Hòa đã bị UBND huyện quyết định xử lý kỷ luật với mức khiển trách, đến nay, ông Hòa vẫn đang giữ chức Trưởng Công an.

Trước đó,vào năm 2015 ba chủ quán kinh doanh là bà Lê Thị Hoa, Lê Thị Oanh và ông Nguyễn Văn Thọ làm đơn tố cáo ông Nguyễn Duy Điều (phó công an xã Diễn Hải) và ông Lê Văn Ánh (công an viên) nhận 13 triệu đồng tiền “bồi dưỡng” để không bị xử phạt về hành vi chứa chấp mãi dâm.

Sự việc được CQĐT vào cuộc, tại phiên xét xử sơ thẩm TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt ông Điều 30 tháng tù giam và ông Ánh 15 tháng tù giam./.