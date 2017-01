Cứu 7 ngư dân sau 2 ngày lênh đênh trên trên biển

Ngày 4/1, thông tin từ Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu hộ, lai dắt thành công tàu cá và 7 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Lực lượng BĐBP tặng áo phao cho các ngư dân trên tàu

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 2/1/2017, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông báo của đài thông tin duyên hải Bến Thủy (BTR), lúc 15h57 phút ngày 2/1/2017, tại tọa độ 18°30´N - 106º40´E cách cửa Sót, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 34 hải lý về phía đông, tàu cá NA 90689 TS do ông Trần Văn Thế, trú tại xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên bị mất lái, không thể sửa chữa, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, BĐBP Nghệ An đã điều động tàu BP 06-19-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 lên đường cứu nạn. Do thời tiết trên biển sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, tàu bị hỏng không có thông tin liên lạc, nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 6h ngày 3/1, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Đến đêm cùng ngày, tàu cá và các thuyền viên bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện tình trạng sức khỏe của các thuyền viên ổn định./.