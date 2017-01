Đà Nẵng: Cứu tàu cá bị hỏng máy cùng 10 ngư dân trên biển

Sau hơn 20 giờ vượt biển trong điều kiện sóng to, lúc 14 giờ hôm nay (8/1), tàu cứu hộ 952 của Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá ĐNa- 90307 cùng 10 ngư dân thành phố Đà Nẵng bị nạn trên biển về bờ an toàn. Tàu cứu hộ 952 Vùng 3 Hải quân lai dắt tàu cá cùng 10 ngư dân Đà Nẵng bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 6/1, tàu cá ĐNa- 90307 của ông Nguyễn Phú Hùng, 38 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khi đang đánh ở vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng máy, thả trôi tự do. Trên tàu có 10 thuyền viên.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều tàu 952 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương đến cứu tàu cá bị nạn, đến 17 giờ ngày 7-1 mới tiếp cận được tàu cá bị nạn khi trôi tự do cách Đông bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 140 hải lý. Sau khi lai dắt phương tiện và ngư dân về bờ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm, tặng quà ngư dân.

Lãnh đạo Bộ tư Tệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm, tặng quà và bàn giao ngư dân cho Bộ đội biên phòng Đà Nẵng.