Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cuối buổi sáng 1/9, nhiều người dân, người lao động đã bắt xe về quê trong kỳ nghỉ ngày Quốc Khánh 2/9 kéo dài 3 ngày. Một phần do lo ngại trời mưa nên các chuyến xe trong bến Giáp Bát gần như chật kín khách, nhiều xe được tăng cường. Các điểm bán vé trong bến gần như đều làm việc hết công suất. Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông, ban quản lý bến xe phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Tuy nhiên, dọc đường Giải Phóng vẫn xuất hiện nhiều trường hợp nhà xe tranh thủ bắt khách dọc đường. Việc người dân không chịu vào bến mua vé, lên xe đã tạo điều kiện cho nhiều nhà xe phớt lờ các quy định pháp luật để bắt xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thậm chí, tình trạng này diễn ra ngay trước cửa bến, khi các nhà xe ra mới xuất bến. Được biết, trong chiều nay (1/9) lực lượng CSGT TP. Hà Nội sẽ ra quân xử lý các trường hợp nhà xe bắt khách dọc đường, và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ Quốc Khánh 2/9. http://streaming.vov.vn/2017_09_01/nbc3pdJLUDg/batxe.mp4

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cuối buổi sáng 1/9, nhiều người dân, người lao động đã bắt xe về quê trong kỳ nghỉ ngày Quốc Khánh 2/9 kéo dài 3 ngày. Một phần do lo ngại trời mưa nên các chuyến xe trong bến Giáp Bát gần như chật kín khách, nhiều xe được tăng cường. Các điểm bán vé trong bến gần như đều làm việc hết công suất. Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông, ban quản lý bến xe phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, dọc đường Giải Phóng vẫn xuất hiện nhiều trường hợp nhà xe tranh thủ bắt khách dọc đường. Việc người dân không chịu vào bến mua vé, lên xe đã tạo điều kiện cho nhiều nhà xe phớt lờ các quy định pháp luật để bắt xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thậm chí, tình trạng này diễn ra ngay trước cửa bến, khi các nhà xe ra mới xuất bến. Được biết, trong chiều nay (1/9) lực lượng CSGT TP. Hà Nội sẽ ra quân xử lý các trường hợp nhà xe bắt khách dọc đường, và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ Quốc Khánh 2/9.