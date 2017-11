Đèo Hải Vân tiếp tục sạt lở, đường sắt Bắc Nam tê liệt

Hiện nhiều chuyến tàu đã phải nằm lại 2 ga Kim Liên và Đà Nẵng chờ khắc phục sự cố.

Trước đó, vào trưa 20/11, do mưa to, một tảng đá lớn từ trên núi sụt trượt chắn ngang tuyến đường sắt trên đèo phía Bắc thuộc khu gian Lăng Cô - Hải Vân Bắc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, gây ách tắc đường sắt nhiều giờ liền. Lúc này, Đoàn tàu SE3 kéo theo 15 toa đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đi đến gần, rất may lái tàu phát hiện kịp thời dừng tàu. Nhiều chuyến tàu phải nằm lại ga Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế và Kim Liên, thành phố Đà Nẵng. Ngành đường sắt huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố.