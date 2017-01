Đình chỉ hàng loạt tàu du lịch sau vụ cháy trên vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động của toàn bộ đội tàu vận chuyển khách tham quan, lưu trú của Công ty Ánh Dương I, bao gồm 3 tàu vận chuyển khách theo tiếng và 3 tàu lưu trú.

Doanh nghiệp này chỉ được hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với UBND tỉnh, xác định rõ nguyên nhân xảy ra cháy tàu và doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp khắc phục, đồng thời, các cơ quan chức năng cũng phải khẳng định doanh nghiệp đủ điều kiện phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long thăm hỏi du khách trên tàu bị nạn

Tỉnh Quảng Ninh cũng giao cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh chủ trì, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc cháy tàu Ánh Dương QN-3598 để có biện pháp xử lý nghiêm.

Trước đó khoảng 6h45 phút sáng 10/1, tại khu vực hang Luồn gần đảo Titốp trên vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ cháy tàu Ánh Dương QN-3598 của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Ánh Dương. Rất may không có thiệt hại về người, 14 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 6 thuyền viên đã được đưa lên bờ an toàn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, thăm hỏi, động viên du khách nước ngoài trên tàu.

Được biết, tàu du lịch QN-3598 là tàu vỏ gỗ đóng mới năm 2005 và được hoán cải thành tàu lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long từ năm 2011.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành họp đột xuất với các Sở, ngành và địa phương nhằm rút kinh nghiệm về cháy tàu Ánh Dương, đồng thời chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Tại cuộc họp, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã rút kinh nghiệm trong công tác cứu hộ người và phương tiện trong vụ cháy tàu Ánh Dương trên vịnh Hạ Long. Đồng thời cũng chỉ ra các nguy cơ mất an toàn đối với loại hình phương tiện lưu trú nghỉ đêm trên vịnh.

Hiện nay, trên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có hơn 201 tàu hoạt động lưu trú nghỉ đêm trên vịnh, trong đó có 142 tàu vỏ gỗ, nhiều tàu hiện đang có niên hạn trên 10 năm và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an toàn.

Tại cuộc họp, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, nhanh chóng, khẩn trương của các lực lượng trong việc cứu hộ, cứu nạn, xử lý vụ việc cháy tàu Ánh Dương. Đồng thời, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã liên tục ban hành các văn bản, công điện, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, song từ vụ việc cháy tàu Ánh Dương, các sở, ngành và địa phương cần rút kinh nghiệm hơn nữa trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông thủy nội địa./.