DN ủng hộ đồng bào Thừa Thiên – Huế 10 tấn gạo khắc phục bão số 12

Cơn bão số 12 đi qua, mưa lũ kéo dài khiến Thừa Thiên Huế có hơn 17.500 ngôi nhà bị ngập trong nước, trong đó, huyện Phú Lộc bị ngập nặng nhất gồm gần 7.000 ngôi nhà. Tỉnh phải sơ tán hơn 7.500 người khỏi các khu vực ven biển, vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Mưa to, gió lốc, ngập nặng đã khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 1 người bị thương.

Nhận được thông tin, Công ty Cổ phần My Way Việt Nam cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên – Huế, lãnh đạo huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà tới 5 xã: Quảng Phước, Quảng An, Hương Toàn, Hương Phong và xã Hương Vinh trực tiếp trao tặng ủng hộ 10 tấn gạo giúp đồng bào khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 12 gây ra lũ lụt làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Đây là hoạt động thường xuyên của My Way Việt Nam thể hiện tinh thần tương thân tương ái với đồng bào miền Trung gặp nhiều khó khăn vì thiên tai.

Đại diện My Way Việt Nam trao tặng 10 tấn gạo cho đại diện lãnh đạo địa phương

Tháng 10/2016, My Way Việt Nam cũng đã phát động phong trào Hướng về miền Trung tới toàn thể cán bộ nhân viên và khách hàng nhằm chia sẻ khó khăn, thiệt hại với người dân nơi đây chịu nhiều trận mưa lớn liên tiếp gây lũ lụt thiệt hại nặng nề.

Sau chỉ 4 ngày phát động, My Way Việt Nam quyên góp được gần 100 triệu đồng và trực tiếp trao tặng hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm tới đồng bào miền Trung.

Mỗi năm, cứ đến mùa bão lụt, dải đất miền Trung lại oằn mình chống chọi với thiên tai. Đồng bào miền Trung vốn đã khó khăn, vất vả, sau mỗi trận bão lụt, khó khăn càng thêm chồng chất.

Năm nay, người dân miền Trung chưa kịp thở phào khi cơn bão số 12 đi qua thì lại phải chống chọi với mưa lũ hoành hành trên diện rộng.

Ngày 6/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Toàn tỉnh có 17.588 hộ bị ngập lụt từ 0,2-0,8m (TX Hương Trà có khoảng 2.900 nhà bị ngập nước, độ sâu ngập từ 0,2-0,8m; huyện Quảng Điền có khoảng 2.320 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m; TX Hương Thủy có khoảng 343 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m; huyện Phú Lộc có 6.747 nhà bị ngập nước sâu từ 0,6-0,8; huyện Phú Vang có 3.124 nhà bị ngập sâu từ 0,1- 0,4m; huyện A Lưới có 218 hộ có nhà bị ngập từ 0,2 - 0,5m; huyện Phong Điền có khoảng 1.936 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m, nhà ngập sâu nhất là 2,5m.

Tại TP Huế, hơn 80% tuyến đường bị ngập. Nhiều tuyến giao thông liên xã, huyện bị nước lũ chia cắt, trong đó đường đi hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 100m đê biển tại xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) bị vỡ.../.