Đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, tăng cường chống rét cho người, vật nuôi

VOV.VN - Đêm nay (19/11), khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ từ 14-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng cao dưới 10 độ C.