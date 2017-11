Đường sắt qua đèo Hải Vân tê liệt, hàng trăm hành khách trả lại vé tàu

Như tin đã đưa, lúc 8h30 hôm nay (21/11), tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân bị ách tắc trở lại. Hiện nhiều chuyến tàu đã phải nằm lại tại các ga của tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng.

Nhà ga Đà Nẵng thông báo một số chuyến tàu đến ga Đà Nẵng trễ do đường sắt qua đèo Hải Vân bị tắc.

Hàng trăm hành khách trả lại vé tàu, chuyển sang đi phương tiện khác. Tàu SE10 chạy từ Sài Gòn đi Hà Nội với 146 hành khách đã phải nằm kẹt tại ga Đà Nẵng từ 9h sáng nay do đường sắt qua đèo Hải Vân bị sạt lở gây ách tắc. Đã có hàng trăm hành khách múa vé tàu từ ga Đà Nẵng đi các tỉnh bị trễ tàu. Nhiều người ngồi chờ hàng giờ đồng hồ hoặc trả vé đi bằng phương tiện khác.

Ông Nguyễn Văn Đức, mua vé tàu SE9 từ Đà Nẵng đi Qui Nhơn cho biết, Tàu SE9 xuất phát từ Hà Nội dự kiến đến ga Đà Nẵng lúc 8h45 nhưng đến 11h trưa nay tàu vẫn chưa về được ga Đà Nẵng.

Nhiều hành khách đã mua vé tàu đã ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ tại ga Đà Nẵng do tàu đến trễ.

Ông Nguyễn Nhân, Trưởng Ga Đà Nẵng cho biết, hiện ngoài tàu SE10 nằm kẹt lại tại ga, còn có nhiều đoàn tàu đi từ các Hà Nội, Huế về đến ga Đà Nẵng bị trễ nhiều giờ so với kế hoạch. Hai ngày qua, do đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân bị ách tắc nên gần 300 hành khách đã trả vé tại ga Đà Nẵng. Riêng trong sáng nay, 78 hành khách đã trả lại vé vì tàu đến trễ. Theo ông Nguyễn Nhân, nhà ga đã có kế hoạch đảm bảo an toàn cho hành khách bị kẹt lại hoặc nhỡ tàu, giữ gìn an ninh trật tự khu vực ga.

“Nhà ga đã thông báo cho khách biết tình hình sạt lở trên đèo Hải Vân để hành khách chưa đi tàu chủ động. Riêng ga đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Phối hợp với đơn vị vận tải khi cần thiết sẽ chuyển tải hành khách khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty đường sắt Việt Nam”, ông Nguyễn Nhân thông tin thêm./.

