Giàn giáo công trình đổ sập, nhiều công nhân bị thương

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h ngày 25/11, khi nhiều công nhân đang đổ bê tông phần mái công trình Bến xe phía Bắc TP.Vinh trên địa bàn xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An thì bất ngờ hệ thống giàn giáo bị đổ sập. Nhiều công nhân đang làm việc tại đây bị rơi từ cao xuống đất.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Phát hiện sự việc những công nhân đang làm việc đưa mọi người đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Trong số những công nhân gặp nạn có 3 trường hợp bị đa chấn thương phải chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị.

Theo thông tin phóng viên có được, ít nhất 8 công nhân bị thương trong tình trạng đa chấn thương.

Người nhà bệnh nhân tập trung trước phòng cấp cứu theo dõi tình trạng của người thân vào tối 25/11.

Dự án Bến xe phía Bắc TP.Vinh được xây dựng trên diện tích gần 4ha, tổng vốn đầu tư 273,7 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9/2012 do Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư và do Công ty TNHH Dịch vụ ANB thi công.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

