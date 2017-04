Giây phút xe khách lật kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân

Đang điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An, anh Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Bình) bàng hoàng nhớ lại: Lúc đó, tôi đang nằm trên xe thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn như bom, rồi chiếc xe chao đảo, sau đó tôi bị ngất đi lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa đến bệnh viện, mới biết mình còn sống.

May mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng, Nguyễn Thị Yến My ( trú tại tỉnh Gia Lai) cho biết: Lúc đó em ngồi ở tầng hai, em chỉ thấy mình bị va đập mạnh, mọi người trong xe la hét tìm cách thoát ra ngoài. Lúc đó may mà chiếc kính xe bị vỡ nên em đã ôm theo cháu bé (khoảng 1 tuổi, con của chị hành khách ngồi bên cạnh) rồi từ cửa kính đó thoát ra ngoài.