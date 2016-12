Hà Nội tăng cường đảm bảo ATGT trong vận hành xe buýt BRT

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, an toàn tài sản cho hành khách trong thời gian vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT từ Kim Mã đến Bến xe Yên Nghĩa.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Công an Thành phố chỉ đạo Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát trật tự; Công an các quận: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra Giao thông phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, kịp thời xử lý ùn tắc giao thông trên tuyến; đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho hành khách đi trên xe buýt nhanh BRT.