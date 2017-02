Hàng nghìn phương tiện “chôn chân” tại Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam

Đến cuối buổi chiều nay (2/2), tức Mồng 6 Tết, hàng trăm phương tiện vẫn còn ùn ứ trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực cầu An Tân, thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Nguyên nhân do khu vực này đang thi công dang dở, mấy ngày qua trời mưa nên việc thi công tạm dừng.

Các phương tiện di chuyển chậm chạp qua khu vực này

Tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực cầu An Tân xảy ra từ nhiều tháng qua. Nghiêm trọng nhất là trong ngày hôm qua (1/2) và hôm nay.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện các điểm đang thi công dang dở có nhiều ổ gà, "ổ voi" khiến các phương tiện di chuyển với tốc độ rất chậm, cùng với lưu lượng xe lưu thông quá đông sau Tết khiến ùn ứ, ách tắc.

Ông Phan Thanh Hồng cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động tối đa lực lượng để giải phóng ách tắc, huy động các phương tiện xe ủi để san lấp những ổ voi, ổ gà để phương tiện lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, do khu vực cầu An Tân không có các tuyến tránh nên việc giải phóng ách tắc gặp nhiều khó khăn.

Cầu An Tân cùng tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ huyện Núi Thành đến Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án thành phần 2 mở rộng Quốc lộ 1A, do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án này mới được bổ sung đầu tư nâng cấp nên chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai chậm, gặp trời mưa liên tục khiến việc thi công bị tạm hoãn./.