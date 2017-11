Hiện trường vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke Lake Side Linh Đàm

Khoảng 9h ngày 23/11, tại quán Karaoke Lake Side, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Đám cháy tạo nên cột khói cao hàng chục mét và có nguy cơ lây lan nhanh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động 10 xe cấp cứu và lực lượng khắc phục sự cố của Bộ tư lệnh Thủ đô... Bên cạnh đó, hàng trăm cảnh sát từ nhiều lực lượng khác nhau cũng được huy động dập tắt đám cháy. Đến 10h, đám cháy vẫn chưa được khống chế Đến khoảng 10h20, sau nhiều nỗ lực từ các cơ quan chức năng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Đám cháy xảy ra ngay cạnh nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ khiến giao thông ùn tắc cục bô, các lực lượng chức năng phải huy động nhiều lực lượng phân luồng giao thông. Vụ cháy lớn diễn ra, sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng, rất may không có thiệt hại về người nhưng về tài sản thì khá lớn. Nguyên nhân ban đầu do quán Lake Side đang tiến hành sửa chữa điều hòa, do khí ga bị hở bốc ra nên xảy ra đám cháy lớn. Rất nhiều người hiếu kỳ đã tập trung lại xem. Hiện trường còn lại là phần bên trong quán bị thiệt hại khá nặng nề, các lực lượng chức năng cùng nhân viên quán đang vào bên trong khắc phục sự cố. Khu vực tầng 2 nơi bắt nguồn đám cháy. Lực lượng PCCC cùng nhân viên quán khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản tại quán.

