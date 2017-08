Hình ảnh diễn tập chống khủng bố, đảm bảo cho Tuần lễ APEC 2017

Các đối tượng đặt bom khủng bố đã bị khống chế. Các lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế 5 đối tượng tại cảng. Các lực lượng phối hợp vây bắt đối tượng khủng bố trên biển. Các lực lượng rà phá bom mìn, gỡ bom do bọn khủng bố cài đặt. Các lực lượng tham gia chữa cháy và tìm cách vây bắt đối tượng. Con tin được giải cứu, đưa lên xe cứu thương chuyển tới bệnh viện. Nhân viên y tế do lực lượng an ninh cải trang ra tàu hàng để cứu người bị thương, tìm cơ hội khống chế đối tượng.

Các đối tượng đặt bom khủng bố đã bị khống chế. Các lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế 5 đối tượng tại cảng. Các lực lượng phối hợp vây bắt đối tượng khủng bố trên biển. Các lực lượng rà phá bom mìn, gỡ bom do bọn khủng bố cài đặt. Các lực lượng tham gia chữa cháy và tìm cách vây bắt đối tượng. Con tin được giải cứu, đưa lên xe cứu thương chuyển tới bệnh viện. Nhân viên y tế do lực lượng an ninh cải trang ra tàu hàng để cứu người bị thương, tìm cơ hội khống chế đối tượng.