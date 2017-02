Hình ảnh mưa lớn bất thường gây ngập cục bộ ở TP HCM

Tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 16h, bầu trời bất ngờ bị những đám mây đen bao phủ, ngay sau đó mưa có vũ lượng lớn đổ xuống khiến nhiều người ngỡ ngàng vì đã bước vào mùa khô. Cơn mưa kèm sấm chớp trên diện rộng gồm: Quận 1, 3, 5, 7, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè... Theo Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa lớn bất thường vừa xảy ra tại thành phố và một số tỉnh Nam Bộ là do hiện tượng xoáy thấp gây ra. Không khí lạnh với cường độ mạnh khuếch tán tràn vào phía Nam, kết hợp với trục rãnh áp thấp xích đạo đang di chuyển về phía Bắc tạo thành xoáy thấp nên gây ra mưa, kèm giông lốc. Vũ lượng mưa bất thường chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 40ml. Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi bị nước ngập cục bộ như: Lương Định Của, Quận 2; Trần Xuân Soạn, Quận 7; Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè và một số tuyến đường tại quận Tân Phú… Người dân không thể di chuyển trên các tuyến đường bị ngập cục bộ. Nhiều người dắt xe do bị chết máy trong nước ngập. Xe ô tô di chuyển khó khăn trên phố. Do vẫn còn ảnh hưởng vùng xoáy thấp ở khu vực Nam bộ, nên trong ngày mai (3/2) và một vài ngày tới sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to xuất hiện vào chiều tối ở phần lớn khu vực tỉnh thành Nam bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh sau đó giảm dần.

