Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đồng Nai

Vào lúc 4h50 phút hôm nay (4/1), tại km41+500 trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 77B-010.40, xe khách biển kiểm soát 77B-009.38 và xe container biển kiểm soát 51C-573.60. Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam)

Hậu quả làm 1 người chết, 17 người bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện đa khoa huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị: Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh huy động lực lượng y, bác sĩ, thuốc men để phục vụ công tác cứu chữa nạn nhân bị thương nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả về người; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.