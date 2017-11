Lào Cai mưa rét, Sa Pa khả năng lạnh xuống 4-6 độ C

Sáng nay (23/11), nhiệt độ tại thành phố Lào Cai và các vùng thấp của tỉnh chỉ dao động ở khoảng 15 độ C. Các vùng cao như Bắc Hà còn khoảng 10 độ C, khu du lịch Sa Pa thấp nhất chỉ có 7,9 độ C.

Theo dự báo, hiện tượng mưa rét vẫn kéo dài trong vài ngày tới kéo theo hiện tượng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ sẽ còn tiếp tục hạ thấp, do đó các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng chống rét cho người và gia súc, nhất là tại các địa phương vùng cao.

Riêng khu du lịch Sa Pa, nhiệt độ có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 4-6 độ C. Tại các vùng núi ở độ cao từ 2.700m trở lên thuộc huyện Sa Pa, Bát Xát, khả năng sương muối và băng giá sẽ xuất hiện./.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng băng giá Sapa VOV.VN -Thời tiết xuống dưới 0 độ C, cái lạnh buốt giá ở Sapa không làm chùn chân du khách, mà vì có băng, lượng người lên Sapa thời điểm này lại càng đông. Người dân Sapa co ro bán hàng trong đêm lạnh VOV.VN -Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh ở Sapa càng thấm sâu vào da thịt. Nhưng thị trấn vẫn tập nập bởi những gian hàng bán đồ thổ cẩm, đồ nướng của người dân địa phương.

Sapa đang không còn “lặng lẽ” VOV.VN -Việc quá nhiều trẻ em Sapa đi buôn bán, xin tiền và tốc độ đô thị hoá ở Sapa... đang ngày càng khiến du khách “chóng mặt”.