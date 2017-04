Lập hội đồng kỷ luật vụ cô giáo “quệt tay” chảy máu tai học sinh

Phòng giáo dục huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Hội đồng kỉ luật huyện để có những hình thức kỉ luật đối với cô giáo mầm non có hành vi “quệt tay” khiến tai học sinh chảy máu.

Như trước đó đã đưa tin, chiều 3/4 chị N. đón con từ Trường Mầm non xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập (Phú Thọ) về nhà thì phát hiện con bị chảy máu tai. Nghi cháu bị cô giáo véo tai dẫn đến chảy máu, sáng 4/4 chị N. đã đến trường trực tiếp phản ánh và có đăng trên facebook sự việc trên.

Liên quan đến sự việc, chiều 11/4, ông Hà Đức Dũng – Trưởng phòng Giáo dục huyện Yên Lập cho biết, phòng đã báo cáo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ và đồng thời báo cáo Hội đồng kỉ luật huyện Yên Lập để có hình thức kỉ luật đối với cô giáo Đ.T.T.

Trường mầm non Đồng Thịnh nơi xảy ra việc.

“Quan điểm của chúng tôi là phải xử lí nghiêm, vừa mang tính răn đe, vừa là bài học kinh nghiệm rút ra cho các cô giáo nhà trường nói riêng và khối mầm non toàn huyện nói chung” - ông Dũng nói.

Qua báo cáo của nhà trường và của cô giáo Đ.T.T. ông Dũng cho biết, sau khi có hành vi “quệt tay” khiến tai học sinh bị chảy máu, cô giáo đã cầm máu và vệ sinh sạch sẽ trước khi trả cháu về gia đình. Đến khi về nhà mẹ cháu có vệ sinh cho cháu và va chạm vào vết thương đó nên máu chảy ra. Sau đó, phụ huynh gọi cô giáo để hỏi nhưng cô giáo không nghe máy do bận công việc, bức xúc nên phụ huynh mới đăng sự việc lên facebook. Do đó những hình ảnh do gia đưa lên chưa phản ánh đầy đủ sự việc, gây hiểu nhầm.

Cô Đ.T.T (SN 1981) tốt nghiệp khoa Sư phạm Mầm non trường Đại học Hùng Vương trên địa bàn, cô T. về công tác tại trường từ năm 2003. Theo đánh giá của bà Vân, cô T. là giáo viên có trình độ chuyên môn; kĩ năng giảng dạy tốt.

Được biết, Trường mầm non Đồng Thịnh có 65 công nhân viên, trong đó 45 cô giáo tham gia đứng lớp, học sinh đang theo học là 654 cháu. Năm 2007 trường được công nhận là trường mầm non chuẩn Quốc gia./.