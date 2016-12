Mật phục bắt xe tải vận chuyển trái phép nhiều hàng cấm

Ngày 24/12, thông tin từ Đội 2, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe tải vận chuyển trái phép nhiều hàng cấm như Pháo nổ, xương động vật, gỗ đinh hương. Đặc biệt để qua mắt lực lượng chức năng chiếc xe tải này đã ngụy trang số hàng cấm nói trên dưới nhiều lớp phế liệu. Phát hiện nhiều hàng cấm như xương động vật, gỗ đinh hương, pháo nổ được ngụy trang dưới nhiều lớp phế liệu.

Theo đó, vào ngày 22/12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 chiếc xe tải mang BKS 37C - 218.00 đang chở một số loại hàng hóa (lâm sản, pháo...) không có thủ tục giấy tờ từ Lào về Nghệ An qua cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Đội CSGT 1-48 Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng, mật phục, đón lõng tại Km 28+500, Quốc lộ 48, thuộc xã Đông Hiếu, TX. Thái Hòa. Đến 23h đêm cùng ngày, phát hiện chiếc xe nghi vấn đang lưu thông trên đường Quốc lộ 48, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công công tác phát hiện trên xe chở 42 thanh gỗ xẻ nghi gỗ Đinh Hương; gần 10 kg pháo các loại, 11 kg sản phẩm động vật (nghi mai rùa) và khoảng 2.000 kg sắt phế liệu. Tất cả các hàng hóa trên xe đều không có giấy tờ hợp pháp và nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế là Nguyễn Văn Trương (35 tuổi), trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số hàng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.