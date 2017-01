Máy bay Singapore hạ cánh khẩn ở Tân Sơn Nhất vì mùi khét

Nguồn tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, máy bay của hãng hàng không TigerAir (Singapore) trên đường từ Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), tới Singapore hôm 6/1 phải chuyển hướng và hạ cánh tại TP HCM do có mùi khét trong khoang hành khách.

Chuyến bay mang số hiệu TR2993 chở 163 hành khách cất cánh từ Đài Loan dự kiến hạ cánh tại Singapore lúc 18h55 ngày 6/1 đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h48 phút cùng ngày.

"Các lực lượng chức năng của cảng Tân Sơn Nhất nhanh chóng triển khai nhiều công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho máy bay của TigerAir. Sau khi hạ cánh an toàn, máy bay đã được kiểm tra các vấn đề liên quan", nguồn tin cho biết.

Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, TigerAir cho biết việc hạ cánh để đảm bảo không có cháy trên máy bay và vấn đề không bắt nguồn từ động cơ. Hãng sau đó bố trí máy bay khác vận chuyển khách tới Singapore vào sáng sớm hôm nay.

Tiger Air là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Singapore với sân bay hoạt động chủ yếu là Changi. Thị trường khai thác của hãng chủ yếu đến Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam./.