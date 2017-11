Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa lớn diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau được tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C.