Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung phòng mưa lũ lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (28/12), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Vùng núi cao nhiệt độ dưới 6 độ C.

Dự báo từ gần sáng mai (29/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C; ngày trời nắng, nhiệt độ 19-22 độC.

Hà Nội trời rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; ngày trời nắng, nhiệt độ 20-22 độC.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo mưa lớn, lũ

Từ ngày 29/12/2016 đến 01/01/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên lũ lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3. /.