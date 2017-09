Một người bị thương, nhà bị cháy rụi hoàn toàn do nghi nổ bình gas

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào cuối chiều hôm qua (7/9), tại một căn nhà cũng là quán chuyên kinh doanh ăn uống có tên "Ngoại Tôi" ở ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Vào thời điểm này, người dân ở xung quanh đột nhiên nghe phát ra một tiếng nổ rất lớn tại quán, sau đó thấy khói lửa bao trùm toàn bộ quán ăn này.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa Bình phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bạc Liêu huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra cháy, do gặp thời tiết hanh khô, gió lớn cộng với nhiều vật dụng đồ đạc dễ cháy để trong nhà nên đến khoảng 1 giờ sau, đám cháy mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn quán Ngoại Tôi và làm một căn nhà kế bên bị rạn nứt tường, hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng chục triệu đồng. Vụ cháy cũng đã làm cho một người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy có thể do nổ bình gas trong nhà bếp phía trong quán. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra 2 vụ cháy khá nghiêm trọng.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào ngày 24/8, một vụ cháy cửa hàng tạp hóa đã xảy ra tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, cách địa điểm vụ cháy này chỉ vài km, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng./.

Nhà bốn tầng bốc cháy, 7 người được cứu thoát trong gang tấc VOV.VN - Đám cháy ở quận 8 (TP HCM) khiến bảy người bị kẹt trên sân thượng, cảnh sát giải cứu thành công nhưng một nạn nhân tử vong. Tàu cá cháy dữ dội trên sông VOV.VN -Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, cảnh sát dập tắt đám cháy, tuy nhiên toàn bộ phần thân tàu đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.