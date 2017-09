Mưa lớn, thành phố Yên Bái ngập trong nước

Nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố bị ngập. Đường Kim Đồng Nhiều hộ dân nước ngập vào nhà trên nửa mét Một khu dân cư tạm thời bị chia cắt. Người dân ngao ngán chứng kiến cảnh mưa ngập. Nhiều em học sinh được nhà trường thông báo tạm thời cho nghỉ do sân trường và đường đến trường bị ngập. Lực lượng chức năng canh gác các tuyến đường bị ngập để hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Tranh thủ nước xuống vệ sinh nhà cửa Người dân tranh thủ dọn dẹp khi nước rút.

