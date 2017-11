Mưa lũ tại Huế làm 1 người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Các hồ chứa nước trên địa bàn đã mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do. Trong 3 ngày tới sẽ có một đợt mưa lớn do đó điều hành mặc dù mức nước hồ đang ở mức cao sẽ đưa về mực nước chờ lũ cao nhất. Ngoài ra để bảo đảm vấn đề an sinh, cố gắng duy trì ở sông Hương trên báo động 2 là 0,5 mét và ở sông Bồ thì duy trì dưới mức báo động 3”./.

