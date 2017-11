Nam thanh niên bỏ lại chiếc xe máy ăn trộm sau khi gây tai nạn

Ngày 21/11, Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã bàn giao chiếc xe máy hiệu Yamaha cho ông Nguyễn Đức Hải (56 tuổi, trú khối 5, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bị mất trộm từ 4 năm trước.

Ông Hải vui mừng nhận lại chiếc xe máy sau 4 năm bị mất trộm.