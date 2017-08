Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên cao tốc TP HCM-Trung Lương

Liên quan vụ tai nạn kinh hoàng giữa 2 xe khách trên cao tốc TP HCM – Trung Lương khiến 2 người chết, 5 người bị thương nặng, chiều 30/8, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết, các lực lượng chức năng đã khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ thủ tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Trần Văn Vũ, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, bước đầu đã xác định nguyên nhân do tài xế điều khiển xe khách 50 chỗ thiếu quan sát đã gây ra vụ tai nạn thương tâm này.

Hai nạn nhân vụ tai nạn là ông Hồ Văn Sơn, sinh năm 1958, ngụ tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre và một phụ nữ khác do không mang theo giấy tờ tùy thân nên đến nay chưa xác định được danh tính. 5 nạn nhân khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau hiện đang được cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bến Lức, tỉnh Long An.

Điều tra ban đầu cho thấy, chiều tối 29/8, xe ô tô loại 16 chỗ biển số 53S-1212 do tài xế Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1963, trú tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) điều khiển lưu thông trên cao tốc TP HCM – Trung Lương theo hướng Sài Gòn về miền Tây, khi đến km 15+600 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bất ngờ xe bị nổ vỏ trước.

Trong lúc dừng lại bên đường để sửa chữa thì bị xe khách loại 50 chỗ biển số 63K-5438 do tài xế Phương Anh Tuấn (sinh năm 1968, trú tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chạy cùng chiều đâm thẳng vào đuôi xe.

Thời điểm xe khách 16 chỗ đang dừng có rất nhiều hành khách đứng phía sau. Cú đâm mạnh khiến xe 16 chỗ bị đẩy đi một đoạn, bẹp dúm phần đuôi, làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 5 người khác bị thương./.

