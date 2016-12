Nhiệt độ các tỉnh Bắc bộ có xu hướng ấm lên

Thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ trong xu hướng tốt lên. Sáng sớm vẫn nhiều mây, trời rét, đến trưa trời chuyển có nắng. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang đến các thành phố phía Tây như Lào Cai, Sơn La, Lai Châu trong khoảng 22-24oC. Riêng thành phố Điện Biên Phủ trời có nắng, nhiệt độ 28oC.

Gió Đông bắc kết hợp yếu tố địa hình tiếp tục gây mưa rào cho khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế 24-25oC. Các thành phố phía Nam như Đà Nẵng, Quy Nhơn có lúc có mưa, nhiệt độ không quá 29oC. Các thành phố Nha Trang, Phan Thiết trời nắng, nhiệt cao 30oC.

Tây Nguyên và Nam Bộ có một ngày ít mưa, nắng trải đều. Nhiều thành phố vùng cao nguyên như Pleiku, Buôn Ma Thuột không khí mát mẻ, nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ C. Các thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa trưa trời nắng, nhiệt độ cao 33-34oC.

Các thành phố Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau trời dịu hơn với mức nhiệt 32oC. Dự báo trong 7 ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trời nắng, hanh khô với độ ẩm thấp 50-55%, cần cảnh báo tình trạng cháy nổ.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ gió cấp 4, cấp 5, trời nắng. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Vùng biển huyện đảo Trường Sa cảnh báo có mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật nguy hiểm. Các đảo Phú Quốc, Thổ Chu gió cấp 3-4, mưa dông vài nơi, biển êm.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 23/12:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18oC, có nơi dưới 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25oC, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, vùng núi có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc không mưa; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25oC, có nơi trên 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC./.