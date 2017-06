Nông dân Bạc Liêu lao đao vì lúa chết

Đối với bà con nông dân tỉnh Bạc Liêu, việc sản xuất vụ lúa hè thu năm nay gặp nhiều khó khăn do những bất lợi về thời tiết. Nếu trước đó hàng ngàn ha lúa của bà con nơi đây bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây ngập úng thì gần đây nhiều diện tích lúa mới gieo sạ lại tiếp tục chết do nắng nóng kéo dài, thiếu nước ngọt cung cấp cho lúa.

Lúa chết vì nắng nóng kéo dài.

Đứng bên cánh đồng lúa chết trắng, ông Nguyễn Văn Chum ở ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A ngậm ngùi cho biết lúc mới gieo sạ, cây lúa phát triển rất tốt nhưng sau đó do nắng nóng liên tục, thiếu nước nên diện tích lúa mới được 20 ngày tuổi của ông đã chết dần, chết mòn. Đến nay gần 2 ha lúa của ông đã thiệt hại hoàn toàn. Thống kê, trong đợt gieo sạ lúa lần này ông thiệt hại hơn 16 triệu đồng.

Cách đó không xa, ruộng lúa của bà Đặng Thị Nương cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự ông Chum. Bà Nương cho biết gia đình bà chuyên làm thuê, làm mướn để sống qua ngày. Đến nay, lúa chết hết, tính ra tiền chi phí cày, bừa, lúa giống cộng với tiền thuê đất, bà bị thiệt hại gần 10 triệu đồng. Gia đình bà lo lắng không biết tìm đâu ra tiền để mua lúa giống sạ lại.

Tính đến thời điểm này bà con nông dân trong xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải đã gieo sạ được gần 250 ha, chiếm gần 40% tổng diện tích đất sản xuất lúa trong xã. Tuy nhiên, trong thời gian qua nhiều diện tích lúa đã bị thiệt hại do thời tiết bất lợi. Nắng nóng kéo dài hơn 15 ngày khiến lúa bị thiếu nước ngọt, đồng thời bị nhiễm mặn do bà con gieo sạ gần với diện tích nuôi trồng thủy sản.

Qua thống kê sơ bộ đã có gần 80 ha lúa trong xã bị chết, chiếm gần 35 % tổng diện tích gieo sạ, trong đó có hơn 3 ha chết trắng. Theo lãnh đạo xã , hiện nay vẫn còn nhiều diện tích lúa của bà con bị chết và mức độ thiệt hại cũng khá nặng tập trung nhiều ở ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền và Châu Điền. Địa phương đang tiến hành thống kê cụ thể.

Nhiều diện tích lúa thiệt hại hoàn toàn.

Ông Lê Minh Hận, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông A cho biết: “Xã sẽ kiến nghị UBND huyện, phòng Nông nghiệp, UBND tỉnh, Sở nông nghiệp có chính sách hỗ trợ cho bà con có diện tích lúa chết để bà con an tâm lao động sản xuất cũng như tái sản xuất lại diện tích lúa này nhằm ổn định cuộc sống”.

Không giống như những địa phương khác, bà con nông dân ở đây chỉ sản xuất lúa được 1 vụ. Chính vì vậy, nếu vụ lúa này không sản xuất được thì đời sống bà con sẽ gặp nhiều khó khăn./.