Nữ công an xinh đẹp bảo vệ trước khách sạn Chủ tịch Tập Cận Bình

Sáng nay 12/11, chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sau khi rời sân bay, đoàn xe chở Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở về khách sạn Marriot. Các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã túc trực từ rất sớm để kiểm tra an ninh, bảo vệ an toàn trước khu vực khách sạn Marriot - nơi Chủ tịch Tập Cận Bình nghỉ trong thời gian ở Việt Nam. Trong đó, không ít nữ chiến sĩ công an xinh đẹp cũng tham gia bảo đảm an toàn cho khu vực trước cổng khách sạn. Nữ công an xinh đẹp liên tục phải quan sát để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn xe của nguyên thủ. Sẵn sàng làm nhiệm vụ khi đoàn xe đến. Ra hiệu để đoàn người hiếu kỳ đảm bảo trật tự.

Sáng nay 12/11, chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sau khi rời sân bay, đoàn xe chở Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở về khách sạn Marriot. Các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã túc trực từ rất sớm để kiểm tra an ninh, bảo vệ an toàn trước khu vực khách sạn Marriot - nơi Chủ tịch Tập Cận Bình nghỉ trong thời gian ở Việt Nam. Trong đó, không ít nữ chiến sĩ công an xinh đẹp cũng tham gia bảo đảm an toàn cho khu vực trước cổng khách sạn. Nữ công an xinh đẹp liên tục phải quan sát để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn xe của nguyên thủ. Sẵn sàng làm nhiệm vụ khi đoàn xe đến. Ra hiệu để đoàn người hiếu kỳ đảm bảo trật tự.