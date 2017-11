Nước chảy xiết cuốn trôi hai vợ chồng

Khoảng 19h ngày 23/11, một trường hợp bị nước cuốn trôi tại khu vực gần UBND xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (30 tuổi ở xã An Định).

Thời điểm trên, chị Thắm cùng chồng trên đường đi làm từ TP.Tuy Hoà về, khi lưu thông trên đường bê tông khu vực gần UBND xã An Định thì bị nước lớn, xảy xiết cuốn trôi cả hai vợ chồng. Người chồng thoát nạn, riêng chị Thắm bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Tuy An đã triển khai tìm kiếm. Đến sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An và xã An Định tiếp tục huy động khoảng gần 100 người tìm kiếm nạn nhân.

Do mưa lớn thượng nguồn sông Kỳ Lộ đổ về cộng với hồ chứa nước Đồng Tròn xả điều tiết lũ, nước lũ trên địa bàn huyện Tuy An sáng nay tiếp tục lớn, gây chia cắt các xã: An Thạch, An Định, An Nghiệp,..

Huyện Tuy An chỉ đạo các địa phương cử lực lượng chốt chặn các tuyến đường, bị chia cắt, không cho người dân qua lại, nhằm tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

