Phát hiện 2 xác hổ trong tủ cấp đông ở trang trại bò

Ngày 14/1, thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phát hiện thu giữ 2 cá thể hổ trong tủ cấp đông tại một trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

