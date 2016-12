Phát hiện cơ sở dùng nhựa thông làm sạch lông vịt

Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết: sáng nay (27/12), tổ công tác của đơn vị phối hợp với công an thị trấn Quán Hành, kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm Liên Hoa, xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, đã phát hiện chủ cơ sở đang nhúng vịt vào nước nhựa thông đun sôi để làm sạch lông.

Công an lấy mẫu dung dịch nhựa thông phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 nồi gang dùng để nấu nước pha hóa chất trụng lông vịt, 7 con vịt đã vặt lông, 8kg chất rắn dạng cục gồm nhựa thông và vôi bột. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Liên, khai nhận, nhựa thông được mua về để làm sạch lông các loại gia cầm.

Được biết, nhựa thông có đến 70% là chất colofan, chủ yếu để dùng trong công nghiệp làm xà phòng, keo trong và công nghiệp chế tạo vi mạch điện tử hoặc chất đốt. Sau khi vào cơ thể, nhựa thông sẽ không bài tiết được ra ngoài mà tích tụ lại, gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm đối với người dùng thực phẩm. Bên cạnh đó, nhựa thông khi sôi ở nhiệt độ cao còn sản sinh ra lượng lớn khí amoniac, gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Chính vì vậy, ngay sau khi kiểm tra, phát hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã lập biên bản, yêu cầu gia đình dừng ngay hình thức kinh doanh này, đồng thời thu giữ tang vật để tiêu hủy và xử lý vi phạm theo quy định.

Công an cũng khuyến cáo người dân không sử dụng nhựa thông làm sạch lông các loại gia cầm để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng./.