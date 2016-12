Quảng Nam: Hàng trăm tàu cá nằm bờ do cửa biển bị bồi lấp

Những ngày qua, ngư dân thành phố Hội An và các vùng lân cận của tỉnh Quảng Nam tiếp tục kiến nghị chính quyền và ngành chức năng khẩn trương nạo vét luồng lạch cửa biển Cửa Đại để tàu thuyền có thể ra khơi đánh bắt.

Hàng trăm tàu cá phải nằm bờ, hàng ngàn ngư dân ở thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình không thể ra khơi, người dân trên đảo Cù Lao Chàm không đi lại được giữa đảo với đất liền... Đó là thực trạng đang diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam những ngày qua.

Ông Nguyễn Sinh, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, địa phương đã lập danh sách gửi lên thành phố có phương án hỗ trợ khó khăn cho 125 chủ phương tiện hành nghề với gần 600 ngư dân đi biển.

Thời gian gần đây, tình trạng tàu thuyền mắc cạn thường xuyên xảy ra tại cửa biển Cửa Đại. Cửa biển này bị bồi lấp, tàu bè không thể ra vào, hàng trăm người dân của xã đảo bị mắc kẹt trong đất liền.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp cho biết, người dân địa phương chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bà con.

Xã cũng đã báo cáo UBND TP.Hội An tìm cách hỗ trợ, bố trí phương tiện đưa người dân ra đảo. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thì chính quyền thành phố Hội An quyết định nạo vét khẩn cấp cửa biển Cửa Đại.

Từ cuối năm 2013, tình trạng bồi lấp cửa biển Cửa Đại đã diễn ra nghiêm trọng, khiến hàng ngàn ngư dân tỉnh Quảng Nam đã phải nằm bờ. Đến nay, việc nạo vét luồng lạch vẫn chưa hoàn thành.