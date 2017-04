Quảng Nam nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Cửa Đại

Đến cuối giờ chiều 13/4, lực lượng chức năng và người dân xã Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa tìm thấy ngư dân Nguyễn Thành Khứu mất tích. Công tác tìm kiếm tiếp tục tiến hành khẩn trương trong điều kiện đêm tối, thời tiết không thuận lợi.

Khu vực bãi biển Cửa Đại, TP.Hội An nơi nạn nhân Khứu mất tích (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, tại khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, ngư dân Nguyễn Thành Khứ (64 tuổi, trú tại khối phố Tân Mỹ, phường Cẩm An) đánh bắt trên biển bằng thúng chai, cách bãi biển Cửa Đại khoảng 3 hải lý thì không may gặp sóng to, gió lớn khiến chiếc thúng chai bị đánh lật úp. Ngư dân Nguyễn Thành Khứu rơi xuống biển mất tích.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, cả ngày hôm nay, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cửa Đại huy động 5 tàu cá của ngư dân, 1 ca nô, 1 tàu của Hải Đội 2 cùng với 40 người tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân./.