Quảng Ninh: Cháy tàu trên vịnh Hạ Long, 14 du khách thoát nạn

Rạng sáng nay (10/1), tại khu vực đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) một chiếc tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Rất may 14 du khách và toàn bộ thuyền viên trên tàu đều thoát nạn.

Theo thông tin, tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long mang số hiệu QN 3598 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH du lịch Ánh Dương.

Tại thời điểm cháy, trên tàu có tất cả gần 20 người, trong đó có 14 người là hành khách nước ngoài và 1 hướng dẫn viên cùng các thuyền viên điều khiển tàu. Rất may, do phát hiện đám cháy sớm nên toàn bộ hành khách và thuyền viên đều thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ cháy thứ 12 trong vòng 5 năm qua tại Vịnh Hạ Long./.