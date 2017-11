Sa Pa còn 3,4 độ C, khu vực núi cao nền nhiệt xuống dưới 0 độ

Sáng 24/11, các khu vực núi cao từ 2.700m trở lên thuộc huyện Sa Pa, Bát Xát, tỉnh Lào Cai nền nhiệt đều xuống dưới 0 độ C.

Mặc dù nhiệt độ xuống mức âm, tuy nhiên do mưa với lượng tương đối lớn xuất hiện nên không hình thành hiện tượng băng giá.

Các khu vực khác của tỉnh Lào Cai nơi dân cư tập trung đông đúc, nhiệt độ cũng đều giảm sâu.

Cụ thể, nhiệt độ cực tiểu đo được tại các vùng thấp như thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên chỉ còn khoảng 11-12 độ C; vùng cao Bắc Hà 7,5 độ C; Sa Pa rét nhất chỉ còn 3,4 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất đo được tại thị trấn Sa Pa vào sáng 24/11 chỉ còn 3,4 độ C.

Trong điều kiện thời tiết giá rét, ngành giáo dục Lào Cai đã chỉ đạo các trường học tại các địa phương vùng cao chủ động giữ ấm và đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh, nhất là các khối từ mầm non đến trung học cơ sở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng chỉ đạo khẩn các địa phương tăng cường phòng chống đói rét cho đàn gia súc tại các khu vực vùng cao nhằm giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Theo dự báo, giá rét vẫn còn tiếp tục kéo dài trong vòng 1-2 ngày tới./.

Lào Cai đẩy mạnh công tác ứng phó với rét đậm, rét hại VOV.VN - Trước diễn biến của thời tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra công điện chỉ đạo các ngành, địa phương nhằm ứng phó với đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ xuống thấp, Điện Biên gấp rút chống rét cho gia súc VOV.VN - Nền nhiệt độ xuống thấp, tỉnh Điện Biên đang gấp rút thực hiện công tác phòng chống rét cho gia súc, vật nuôi. Lào Cai mưa rét, Sa Pa khả năng lạnh xuống 4-6 độ C VOV.VN - Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh đồng loạt giảm thấp kèm mưa rét.