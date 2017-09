Sau buổi học, 3 học sinh ăn lá ngón tự vẫn

Sáng 7/9, ông Vừ Dùa Thái - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận sự việc trên. Theo đó vụ xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 6/9 tại bản Than Hóm, xã Na Ngoi. Nạn nhân là 3 em học sinh tại điểm trường tiểu học bản lẻ Than Hóm, trong đó một em đã tử vong 2 cháu còn lại được cứu sống.

Cây lá ngón (ảnh minh họa)

Cụ thể, vào buổi sáng ngày 6/9, khi các em đến lớp học thì được nhắc nhở có lấy đồ bên trường mầm non. Sau đó cô giáo có nói với các em thì cả 3 em đứng lên nhận tội. Cô giáo mầm non có báo cáo lại sự việc với trưởng bản để nhắc nhở cha mẹ các em.

Hết buổi học gia đình 3 em vẫn không thấy con về nhà nên tá hỏa đi tìm. Khi vào rẫy thì phát hiện 3 cháu nằm bất tỉnh, cả 3 đều đã ăn lá ngón. Ngay lập tức, cả 3 học sinh được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh xá Đoàn Kinh tế quốc phòng 4.

Tuy nhiên do ăn lá ngón quá nhiều, nên Xồng Bá D đã tử vong trên đường chưa đến trạm cấp cứu, còn 2 em đã được cứu sống sau đó. Hai nạn nhân còn lại là cháu Xồng Bá X. và Xồng Bá R. đã qua cơn nguy kịch và trở về nhà.

Liên quan đến sự việc ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, cho biết hiện phòng đang yêu cầu Trường tiểu học Na Ngoi 1 báo cáo sự việc 3 em học sinh lớp 3 của trường ăn lá ngón tự tử sau buổi học đầu tiên. Đồng thời cử người lên thăm hỏi gia đình các em học sinh.

Cây lá ngón có tên khoa học là: Gelsemium elegans Benth, thuộc họ Mã tiền (Loganiaceae) mọc nhiều nơi ở vùng đồi núi. Cây có hoa vàng rất đẹp nhưng lại có độc tính mạnh, dễ gây ngộ độc chết người. Khi ngộ độc người bị nôn mửa, hôn mê, giãn đồng tử, ngạt hô hấp, các cơ bị mềm nhũn, đau bụng dữ dội, chảy máu dạ dày, ruột… dẫn đến tử vong./.