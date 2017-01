Tết đến gần vẫn còn doanh nghiệp nợ lương công nhân

Nhiều doanh nghiệp vẫn nợ lương công nhân dù đã gần Tết(Ảnh minh họa)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An hôm nay (11/1) cho biết: Mặc dù tết Đinh Dậu đang đến gần nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn doanh nghiệp nợ lương người lao động với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần 482 nợ lương 310 lao động với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần 496 bị nợ lương 152 người lao động hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó cũng có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An có mức thưởng cao như: Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (63 triệu đồng/người), Công ty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP (60,9 triệu đồng/người), Công ty xăng dầu Nghệ An (50 triệu đồng/người); Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An (40 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có mức thưởng thấp hơn là Công ty TNHH Goldenstar (250.000 đồng/người)./.