Thời tiết 5/9: Cả nước đón ngày khai giảng trong điều kiện thuận lợi

Ở miền Bắc, các tỉnh vùng núi từ Hà Giang, Tuyên Quang sang đến Lai Châu, Điện Biên đêm qua đã có mưa, có nơi mưa lượng khá, tuy nhiên đến sáng nay mưa giảm dần. Học sinh trên cả nước sẽ đón ngày khai giảng năm học mới trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, trời tương đối mát mẻ. Ảnh: KT.

Tại thủ đô Hà Nội, sáng nay có mưa rải rác diện hẹp. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất ở mức 30-33 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ dịu hơn từ 1-2 độ C.

Miền Trung là khu vực nóng nhất cả nước. Tuy nhiên thời điểm trước 10h, nhiệt độ khắp miền Trung vẫn giữ ở mức 27-31 độ C. Sang đến chiều, nhiệt độ tăng lên mức 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng nay khai giảng trong nắng ráo. Cả 2 khu vực này có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 33oC./.