Thời tiết hôm nay 9/11: Mưa ở nhiều nơi trên khắp cả nước

Trong hôm nay (9/11), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vẫn có mưa to đến rất to khiến lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên và dao động ở mức BĐ1-BĐ2; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có khả năng lên lại.

Trời tiếp tục có mưa trong ngày 9/11 ở nhiều nơi trên cả nước. Ảnh minh họa.

Ngập lụt tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn tiếp diễn nhưng diện và mực nước giảm dần.

Tại miền Bắc, nhiệt độ từ giờ đến cuối tuần tăng dần đều. Tại Hà Nội cao nhất hôm nay sẽ lên múc 25-26 độ C, tuy nhiên trời đôi lúc có mưa nhỏ. Ban đêm Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, các tỉnh vùng núi phổ biến 16-18, vùng núi cao có nơi dưới 15. Đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có thể nhích lên 28 -29 độ C.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước hôm nay (9/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 62-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27, có nơi trên 27oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi 16 - 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 75-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; phía nam 29 - 32oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC./.